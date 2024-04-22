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В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки
В Киевском метрополитене отмечают, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не планируется, и они будут работать в обычном режиме для перевозки пассажиров и укрытия во время авианалетов.
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.
В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр
Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.
Благодаря усилиям Украины: в США отменили участие российских артистов балета в гала-концерте
Благодаря инициативе Украины было отменено участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте в Нью-Йорке, посвященном 25-летию американского молодежного балетного конкурса "Гран-при".
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей без права внесения залога для военнослужащих, подозреваемых в убийстве и покушении на убийство полицейских.
Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ
Международные эксперты высоко оценили доказательную базу, которую готовит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Она не позволит России избежать ответственности за военные преступления против Украины.
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму $61 млрд, в том числе $49,9 млрд на оборону, но новый президент США может заблокировать эти средства, хотя Конгресс имеет право преодолеть президентское вето.
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" восстановлено
Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как сегодня завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.
В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство
13-летний школьник был избит одноклассниками в одной из школ Днепровского района Киева, что привело к разрыву оболочки яичка, гематоме, водянке и отеку ноги. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.
Впервые в Украине: в Харькове открыли сервисный центр МВД в укрытии
В условиях постоянных российских обстрелов в Харькове первый в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел был построен в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасное пространство для доступа к различным услугам, таким как выдача водительских прав и регистрация транспортных средств.