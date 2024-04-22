В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пока никаких изменений в работе в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что запланированные ремонтные работы ожидают провести без остановки движения поездов.

В соответствии с тендером по разработке проектной документации, состоявшимся в ноябре 2023 года, прорабатывается рабочий проект планового капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов - заявили в КГГА.

Однако окончательные проектные решения будут определены после прохождения государственной экспертизы.

В предприятии объяснили, что станции "синей" линии метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физической изношенности возникла потребность в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна".

В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки

Однако сегодня все станции и перегонные тоннели киевского метрополитена, в частности станционные комплексы "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Почайна", работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

Отдельно в метрополитене обещают, что в капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена заблаговременно предупредят горожан об изменении графика работы станций.

Поэтому "Киевский метрополитен" призывает не манипулировать на теме работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации - говорится в заявлении КГГА.

Контекст

На днях в СМИ появилась информация, что в Киеве якобы могут закрыть на ремонт две станции метро, среди них "Почайна" и "Тараса Шевченко" на "синей" линии Киевского метрополитена. Кроме того, на уровне экспертного обсуждения рассматривается вопрос закрытия станции "Почтовая площадь".

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить до конца лета.