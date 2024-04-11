В киевском метро заработали информационные стойки для коммуникации со справочным центром подземки

Отныне информационные стойки, расположенные на платформах станций метрополитена, работают для оперативной коммуникации пассажиров со справочным центром метро. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КП "Киевский метрополитен".

Детали

Чтобы получить информацию о работе подземки, необходимо нажать кнопку для вызова и дождаться ответа работника центра. Пассажиры могут проконсультироваться, в частности, по таким вопросам:

режим работы станций;

оплата проезда;



оплата проезда;



укрытия на станциях во время воздушной тревоги;



сопровождение маломобильных пассажиров;



перевозка багажа;



льготный проезд;



сообщение об обнаружении забытых/оставленных вещей;



обращение о вызове скорой помощи для пассажира;



работника станции или полиции при внештатной ситуации и т.д.



Информационные стойки размещены на платформах всех станций метрополитена, кроме станций "Гидропарк", "Левобережная", "Черниговская" и "Лесная". А на станциях "Днепр" и "Дарница" они расположены в вестибюлях.

Дополнение

Отмечается также, что на информационных стойках отображаются: схема линий метрополитена, нумерация выходов со станции, вид станции снаружи, карта улиц и информация о курсирующем наземном транспорте.

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что около 40% от общего объема работ по укреплению и ремонту тоннеля метро "Демеевская" уже выполнено. В конце лета может быть полностью восстановлено движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".