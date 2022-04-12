В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил 5 человек. Найденны неразорвавшиеся устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По информации NBC New York, 5 человек были застрелены в метро Нью-Йорка в час пик во вторник, и было обнаружено несколько устройств, что не разорвались, передает УНН.
Детали
По словам сотрудников правоохранительных органов, по меньшей мере пять человек были застрелены мужчиной, который был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет. Он скрылся с места происшествия и не был пойман.
На месте нападения было найдено несколько устройств, что не разорвались.
Источники сообщают, что некоторым из раненых пассажиров удалось бежать, прыгнув в поезд.
Пассажиров призвали держаться подальше от 36-й улицы и четвертой авеню в районе Сансет-Парк в Бруклине "из-за расследования" и "автомобилей скорой помощи и задержек на окраинах", говорится в заявлении полиции Нью-Йорка.
По данным abc7ny, по меньшей мере 13 человек были застрелены или ранены.
На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видны окровавленные люди на платформе.