В метро Нью-Йорка невідомий застрелив 5 людей. Знайдені пристрої, що не розірвалися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За інформацією NBC New York, 5 людей було застрелено в метро Нью-Йорка в годину пік у вівторок, і було виявлено декілька пристроїв, що не розірвалися, передає УНН.
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За словами співробітників правоохоронних органів, щонайменше п'ятьох людей було застрелено чоловіком, який був одягнений у протигаз і помаранчевий будівельний жилет. Він зник з місця події і не був спійманий.
На місці нападу було знайдено кілька пристроїв, що не розірвалися.
Джерела повідомляють, що деяким із поранених пасажирів вдалося втекти, стрибнувши у потяг.
Пасажирів закликали триматися подалі від 36-ї вулиці та Четвертої авеню в районі Сансет-Парк у Брукліні "через розслідування" та "автомобілів швидкої допомоги та затримок на околицях", йдеться у заяві поліції Нью-Йорка.
За даними abc7ny, що щонайменше 13 людей було застрелено або поранено.
На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видні закривавлені люди на платформі.