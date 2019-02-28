В мэрии назвали самые распространенные причины отказа киевлянам в субсидии

По данным пресс-службы, наиболее распространенной причиной отказа в назначении жилищной субсидии является наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также часто в предоставлении субсидии отказывают из-за неправильно заполненного заявление о назначении жилищной субсидии и деклараций о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.



Кроме того, причиной для отказа в субсидии также может стать неуплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение 3 месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии. Также отказать могут по причине неуплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение 3 месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в это время лицо находилось за рубежом совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.



Напомним, с мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3,5 тысячи домохозяйств получили отказ в этом году.



В январе украинцы получали на 21,3% меньше субсидии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.