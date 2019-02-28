В мерії назвали найпоширеніші причини відмови киянам у субсидії

За даними прес-служби, найбільш розповсюдженою причиною відмови в призначенні житлової субсидії є наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також часто в наданні субсидії відмовляють через неналежним чином заповнену заяву про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.



Крім того, причиною для відмови в субсидії також може стати несплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Також відмовити можуть з причини несплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цей час особа перебувала за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.



Нагадаємо, з травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисячі домогосподарств отримали відмову вже цього року.



У січні українці отримували на 21,3% менші субсидії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.