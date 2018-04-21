В сеть попало видео с моментом падения самолета в России

На видео можно увидеть, как самолет на небольшой высоте проходит в непосредственной близости от человека, который снимал полет, после чего резко взлетает вверх, теряет скорость и в результате падает в реку.

Как сообщал УНН, а Хакасии (Российская Федерация) разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

По данному факту Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.