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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сеть попало видео с моментом падения самолета в России

Киев • УНН

 • 24008 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Перед падением самолет, который разбился в российском регионе Хакасия, пролетал на небольшой высоте над рекой в ​​непосредственной близости возле людей. Видео аварии, которое было снято очевидцами, опубликовано в Youtube, передает УНН.

В сеть попало видео с моментом падения самолета в России

На видео можно увидеть, как самолет на небольшой высоте проходит в непосредственной близости от человека, который снимал полет, после чего резко взлетает вверх, теряет скорость и в результате падает в реку.

Как сообщал УНН, а Хакасии (Российская Федерация) разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

По данному факту Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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