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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В мережу потрапило відео з моментом падіння літака в Росії

Київ • УНН

 • 24008 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Перед падінням літак, який розбився в російському регіоні Хакасія, пролітав на невеликій висоті над річкою в безпосередній близькості біля людей. Відео аварії, яке було зняте очевидцями, опубліковано в Youtube, передає УНН.

В мережу потрапило відео з моментом падіння літака в Росії

На відео можна побачити, як літак на невеликій висоті проходить в безпосередній близькості від чоловіка, який знімав політ, після чого різко злітає вгору, втрачає швидкість і в результаті падає в річку.

Як повідомляв УНН, а Хакасії (Російська Федерація) розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинули двоє осіб.

За даним фактом Слідчий комітет МВС РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту.

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