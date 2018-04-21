В мережу потрапило відео з моментом падіння літака в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Перед падінням літак, який розбився в російському регіоні Хакасія, пролітав на невеликій висоті над річкою в безпосередній близькості біля людей. Відео аварії, яке було зняте очевидцями, опубліковано в Youtube, передає УНН.
На відео можна побачити, як літак на невеликій висоті проходить в безпосередній близькості від чоловіка, який знімав політ, після чого різко злітає вгору, втрачає швидкість і в результаті падає в річку.
Як повідомляв УНН, а Хакасії (Російська Федерація) розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинули двоє осіб.
За даним фактом Слідчий комітет МВС РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту.