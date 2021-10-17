В сети появился трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене, в котором впервые роль супергероя исполнил актер Роберт Паттинсон, сообщает УНН.
Детали
Кроме Паттинсона, в "Бетмене" сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.
Фильм снял Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян: Революция"). Картина выйдет в прокат 3 марта 2022 года.
В новом фильме, Бэтмен будет расследовать детективное дело - некоторые люди начинают умирать странным образом, Бэтмен должен углубиться в темный мир Готэма, чтобы найти подсказки и решить тайну, связанную с историей Готэма и его преступниками. Фильм будет иметь нескольких злодеев, ведь все они являются подозреваемыми.
Ранее премьера была запланирована на октябрь 2021 года. Кроме того, съемки картины дважды прекращались из-за пандемии.
Планируется два сиквела, а два спин-офф-сериала находятся в разработке с участием HBO Max.