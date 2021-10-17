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В сети появился трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

В сети появился трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли

Киев  •  УНН

 • 34449 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер нового фильма о Бэтмене, в котором впервые роль супергероя исполнил актер Роберт Паттинсон, сообщает УНН.

Детали

Кроме Паттинсона, в "Бетмене" сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.

Фильм снял Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян: Революция"). Картина выйдет в прокат 3 марта 2022 года.

В новом фильме, Бэтмен будет расследовать детективное дело - некоторые люди начинают умирать странным образом, Бэтмен должен углубиться в темный мир Готэма, чтобы найти подсказки и решить тайну, связанную с историей Готэма и его преступниками. Фильм будет иметь нескольких злодеев, ведь все они являются подозреваемыми.

Ранее премьера была запланирована на октябрь 2021 года. Кроме того, съемки картины дважды прекращались из-за пандемии.

Планируется два сиквела, а два спин-офф-сериала находятся в разработке с участием HBO Max.

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