В мережі з'явився трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном в головній ролі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кіностудія Warner Bros. Pictures опублікувала трейлер нового фільму про Бетмена, в якому вперше роль супергероя виконав актор Роберт Паттінсон, повідомляє УНН.
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Крім Паттінсона, в "Бетмені" зіграли Зої Кравіц, Пол Дано, Колін Фаррелл, Джеффрі Райт, Джон Туртурро, Енді Серкіс та багато інших.
Фільм зняв Метт Рівз ( "Монстро", "Планета мавп: Революція"). Картина вийде в прокат 3 березня 2022 року.
В новому фільмі, Бетмен буде розслідувати детективну справу - деякі люди починають вмирати дивним чином, Бетмен повинен заглибитись в темний світ Ґотема, щоб знайти підказки і вирішити таємницю, пов'язану з історією Ґотема та його злочинцями. Фільм матиме декількох лиходіїв, адже всі вони є підозрюваними.
Раніше прем'єра була запланована на жовтень 2021 року. Крім того, зйомки картини двічі припинялися через пандемію.
Планується два сиквела, а два спін-офф-серіалу знаходяться в розробці за участю HBO Max.