В сети появилось видео с «Точками-У» и маркировкой «V»: их якобы нет на вооружении россии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В сети появилось видео, на котором запечатлены «Точки-У» с маркировкой «V». Их заметили на оккупированных территориях Украины, сообщила Meduza со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах, пишет УНН.
Детали
Ранее видео с запуском «Точки-У» опубликовал один из прокремлевских Z-каналов, правда позже пост был удалён, сообщили в сети.
Отмечается, что после удара по железнодорожному вокзалу Краматорска российские власти опровергали причастность вс рф к обстрелу тем, что на вооружении у рф якобы нет «Точек-У».
Напомним
8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.
На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.
В результате погибло более шести десятков человек, среди которых были дети.