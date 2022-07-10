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В сети появилось видео с «Точками-У» и маркировкой «V»: их якобы нет на вооружении россии

В сети появилось видео с «Точками-У» и маркировкой «V»: их якобы нет на вооружении россии

Киев • УНН

 • 222262 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В сети появилось видео, на котором запечатлены «Точки-У» с маркировкой «V». Их заметили на оккупированных территориях Украины, сообщила Meduza со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах, пишет УНН.

Детали

Ранее видео с запуском «Точки-У» опубликовал один из прокремлевских Z-каналов, правда позже пост был удалён, сообщили в сети.

Отмечается, что после удара по железнодорожному вокзалу Краматорска российские власти опровергали причастность вс рф к обстрелу тем, что на вооружении у рф якобы нет «Точек-У».

Напомним

8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате погибло более шести десятков человек, среди которых были дети.

Украинские Национальные Новости

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