В мережі з'явилося відео з «Точками-У» і маркуванням «V»: їх нібито немає на озброєнні росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У мережі з'явилося відео, на якому зображені «Точки-У» з маркуванням «V». Їх помітили на окупованих територіях України, повідомила Meduza із посиланням на повідомлення у Telegram-каналах, пише УНН.
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Раніше відео із запуском «Точки-У» опублікував один із прокремлівських Z-каналів, правда пізніше пост був видалений, повідомили у мережі.
Зазначається, що після удару по залізничному вокзалу Краматорська російська влада спростовувала причетність зс рф до обстрілу тим, що на озброєнні у рф нібито немає «Точок-У».
Нагадаємо
8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.
На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі знаходилося близько 4000 цивільних осіб, серед яких переважно були жінки та діти.
В результаті загинуло понад шість десятків людей, серед яких були діти.