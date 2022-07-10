В мережі з'явилося відео з «Точками-У» і маркуванням «V»: їх нібито немає на озброєнні росії

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Раніше відео із запуском «Точки-У» опублікував один із прокремлівських Z-каналів, правда пізніше пост був видалений, повідомили у мережі.

Зазначається, що після удару по залізничному вокзалу Краматорська російська влада спростовувала причетність зс рф до обстрілу тим, що на озброєнні у рф нібито немає «Точок-У».

Нагадаємо

8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі знаходилося близько 4000 цивільних осіб, серед яких переважно були жінки та діти.

В результаті загинуло понад шість десятків людей, серед яких були діти.