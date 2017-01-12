В.Медведчук: закон об амнистии должен был стать правовой основой для возвращения пленных домой

"Думаю, большинство противников "Минска-2" только по оценкам так называемых экспертов знают о том, что именно предусматривает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Проанализируйте их высказывания. Спикеры "партии войны" и не скрывают, что заинтересованы в силовом решении конфликта, они предлагают ввести полную блокаду региона, они требуют воевать до победного конца. Не за людей – за территории! Для них Донбасс – всего лишь земля, они не думают о людях, которые там живут, а это более 3 миллионов наших сограждан; они не думают о том, как вернуть Донбасс в Украину.", - сказал В.Медведчук.

Политик считает попытки отдельных политиков убедить украинцев в том, что мирные переговоры неэффективны, являются не только лживыми, но и крайне опасными.

"И дело не только в том, что о необходимости мирных переговоров постоянно говорят лидеры "нормандской четверки", это позиция всего мирового сообщества... Скажу больше: Минские соглашения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, а это значит, что они получили статус международно правового акта. Я хочу еще раз обратить внимание на название этого документа - "Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений". Не порядок, не план... А именно "Комплекс мер...". Прекращение огня, отвод тяжелого вооружения (это ключевые, первоочередные задания), обмен удерживаемыми лицами, восстановление социально-экономических связей с Донбассом, принятие законов об амнистии, особый статус, выборы и утверждение изменений в Конституцию - все это пункты "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - отметил политик.

При этом формулу обмена пленными по принципу "всех на всех" политик считает несовершенной.

"Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений" предусматривал введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот закон должен был стать правовой основой для обмена содержащимися лицами по формуле "всех на всех". Суть проблемы в том, что содержащиеся украинской стороной лица в соответствии с действующим законодательством проходят по уголовным делам, по ним ведутся расследования, судебные разбирательства, многие уже осуждены и отбывающих наказание. Чтобы дать разрешение на обмен таких лиц, нужно освободить их от уголовной ответственности или от отбывания наказания. А сделать это можно только в соответствии с вышеуказанным законом. Однако представители "партии войны" в ВР выступают категорически против его принятия. Поэтому вопрос, когда мы сможем провести обмен в формате "всех на всех", когда вернутся домой наши граждане, о чем постоянно спрашивают их родственники, уместно было бы задать нашим политикам", - подытожил В.Медведчук.