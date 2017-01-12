В.Медведчук: закон про амністію повинен був стати правовою основою для повернення полонених додому

“Думаю, більшість противників "Мінська-2" тільки за оцінками так званих експертів знають про те, що саме передбачає "Комплекс заходів з виконання Мінських угод“. Проаналізуйте їх висловлювання. Спікери "партії війни“ і не приховують, що зацікавлені в силовому вирішенні конфлікту, вони пропонують ввести повну блокаду регіону, вони вимагають воювати до переможного кінця. Не за людей — за території! Для них Донбас — всього лише земля, вони не думають про людей, які там живуть, а це понад 3 мільйони наших співгромадян; вони не думають про те, як повернути Донбас в Україні” - сказав В.Медведчук.

Політик вважає спроби окремих політиків переконати українців у тому, що мирні переговори неефективні, не тільки брехливими, але і вкрай небезпечними.

“І справа не тільки в тому, що про необхідність мирних переговорів постійно говорять лідери "нормандської четвірки", це позиція всієї світової спільноти...Скажу більше: Мінські угоди затверджені резолюцією Ради Безпеки ООН, а це значить, що вони отримали статус міжнародно-правового акту. Я хочу ще раз звернути увагу на назву цього документа — "Комплекс заходів з виконання Мінських угод“. Чи не порядок, не план... А саме "Комплекс заходів ...". Припинення вогню, відведення важкого озброєння (це ключові, першочергові завдання), обмін утримуваними особами, відновлення соціально-економічних зв’язків з Донбасом, прийняття законів про амністію, особливий статус, вибори і затвердження змін до Конституції — все це пункти "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", - зазначив політик.

При цьому формулу обміну полоненими за принципом „всіх на всіх“ політик вважає недосконалою.

“Комплекс заходів з виконання Мінських угод “передбачав введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Цей закон повинен був стати правовою основою для обміну утримуваними особами за формулою "всіх на всіх“. Суть проблеми в тому, що утримувані українською стороною особи відповідно до чинного законодавства проходять по кримінальних справах, щодо них ведуться розслідування, судові розгляди, багато хто вже засуджені і відбувають покарання. Щоб дати дозвіл на обмін таких осіб, потрібно звільнити їх від кримінальної відповідальності або від відбування покарання. А зробити це можна тільки відповідно до вищезазначеного закону. Однак представники "партії війни“ в ВР виступають категорично проти його прийняття. Тому питання, коли ми зможемо провести обмін в форматі "всіх на всіх“, коли повернуться додому наші громадяни, про що постійно запитують їхні родичі, доречно було б поставити нашим політикам”, - підсумував В.Медведчук.