В.Медведчук прокомментировал сокращение социальных нормативов потребления

"С 1 мая Кабмин сократил социальные нормативы потребления тепла, электричества и газа. А поскольку именно эти показатели учитываются при расчете субсидий, то итог "реформ" более чем предсказуем: уменьшение сумм, выделяемых государством в качестве субсидий на погашение коммунальных платежей тем, кому нынешние заоблачные тарифы давно не по карману", - подчеркнул В.Медведчук.

Также политик подчеркнул, что это уже не первый просмотр еврореформаторамы социальных норм потребления энергоресурсов.

"Еще с октября 2014 правительство снизило социальный норматив пользование природным газом для индивидуального отопления с 11 до 7 кубометров на 1 кв.м отапливаемого помещения в месяц в отопительный сезон. С 2016-м эта же норма была снижена снова - с 7 до 5, 5 кубометров на 1 кв.м отапливаемой площади. с 1 мая 2017 социальная норма природного газа, используемого для индивидуального отопления, урезанная до 5 кубометров на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц, а электрической энергии для индивидуального отопления - с 65 до 51 кВт / ч на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц. Ну а для тех, чьи дома оборудованы приборами учета тепла, норма потребления тепловой энергии снижена с 0,0548 до 0,0431 Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц в отопительный период", - подчеркнул он.

"Введение в действие соответствующего распоряжения Кабмина предусмотрено меморандумом с МВФ. Более того, анализ обязательств Украины перед ростовщиком позволяет предположить, что и этот пересмотр социальных норм не последний. Согласно тексту меморандума, до конца июля текущего года Киев обязан пересмотреть и другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйств. В частности, ввести корректировки социальных норм в непиковые месяца в течение отопительного сезона и все же ввести абонплату за распределение газа. Таким образом, только на субсидии населению в 2017 году власти намерены сэкономить 47 млрд грн. И эта экономия неподъемным грузом ляжет на плечи потребителей уже в предстоящем отопительном сезоне", - отметил политик.

"Более того, постановлением Кабмина определено, что с 1 мая 2017 субсидия не будет назначаться на следующий срок при наличии 2-месячной задолженности по оплате коммунальных услуг. Эта норма окончательно лишает надежды на помощь государства много неплатежеспособных семьи, которые просто не в состоянии платить по драконовским тарифам и все еще надеются на субсидии. Уже сегодня кризис неплатежей в наличии: если в 2013 году уровень платежей составлял 95%, то в 2017-м - 62,6%. в ситуации, когда многие украинцы неплатежеспособные, продолжение политики "затягивания поясов" поставит под удар всю сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Но очевидно, что ни потребности граждан, ни интересы страны для украинского правительства не важны. Требования кредиторов - единственное, с чем считаются евроинтеграторы в погоне за очередным траншем для подсевшей на кредитную иглу страны", - резюмировал В.Медведчук.