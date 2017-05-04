В.Медведчук прокомментировал сокращение социальных нормативов потребления

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41289 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 100993 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113258 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125817 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145828 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159805 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123228 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138851 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189809 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291253 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10990 просмотра

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10680 просмотра

От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

7 апреля, 17:49 • 10568 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13625 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10221 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188257 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244578 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446188 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399132 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484233 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27799 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27515 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42268 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64586 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71079 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Медведчук прокомментировал сокращение социальных нормативов потребления

Киев • УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук прокомментировал сокращение социальных нормативов потребления, передает УНН.

В.Медведчук прокомментировал сокращение социальных нормативов потребления

"С 1 мая Кабмин сократил социальные нормативы потребления тепла, электричества и газа. А поскольку именно эти показатели учитываются при расчете субсидий, то итог "реформ" более чем предсказуем: уменьшение сумм, выделяемых государством в качестве субсидий на погашение коммунальных платежей тем, кому нынешние заоблачные тарифы давно не по карману", - подчеркнул В.Медведчук.

Также политик подчеркнул, что это уже не первый просмотр еврореформаторамы социальных норм потребления энергоресурсов.

"Еще с октября 2014 правительство снизило социальный норматив пользование природным газом для индивидуального отопления с 11 до 7 кубометров на 1 кв.м отапливаемого помещения в месяц в отопительный сезон. С 2016-м эта же норма была снижена снова - с 7 до 5, 5 кубометров на 1 кв.м отапливаемой площади. с 1 мая 2017 социальная норма природного газа, используемого для индивидуального отопления, урезанная до 5 кубометров на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц, а электрической энергии для индивидуального отопления - с 65 до 51 кВт / ч на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц. Ну а для тех, чьи дома оборудованы приборами учета тепла, норма потребления тепловой энергии снижена с 0,0548 до 0,0431 Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц в отопительный период", - подчеркнул он.

"Введение в действие соответствующего распоряжения Кабмина предусмотрено меморандумом с МВФ. Более того, анализ обязательств Украины перед ростовщиком позволяет предположить, что и этот пересмотр социальных норм не последний. Согласно тексту меморандума, до конца июля текущего года Киев обязан пересмотреть и другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйств. В частности, ввести корректировки социальных норм в непиковые месяца в течение отопительного сезона и все же ввести абонплату за распределение газа. Таким образом, только на субсидии населению в 2017 году власти намерены сэкономить 47 млрд грн. И эта экономия неподъемным грузом ляжет на плечи потребителей уже в предстоящем отопительном сезоне", - отметил политик.

"Более того, постановлением Кабмина определено, что с 1 мая 2017 субсидия не будет назначаться на следующий срок при наличии 2-месячной задолженности по оплате коммунальных услуг. Эта норма окончательно лишает надежды на помощь государства много неплатежеспособных семьи, которые просто не в состоянии платить по драконовским тарифам и все еще надеются на субсидии. Уже сегодня кризис неплатежей в наличии: если в 2013 году уровень платежей составлял 95%, то в 2017-м - 62,6%. в ситуации, когда многие украинцы неплатежеспособные, продолжение политики "затягивания поясов" поставит под удар всю сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Но очевидно, что ни потребности граждан, ни интересы страны для украинского правительства не важны. Требования кредиторов - единственное, с чем считаются евроинтеграторы в погоне за очередным траншем для подсевшей на кредитную иглу страны", - резюмировал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86