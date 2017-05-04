В.Медведчук прокоментував скорочення соціальних нормативів споживання

"З 1 травня Кабмін скоротив соціальні нормативи споживання тепла, електрики і газу. А оскільки саме ці показники враховуються при розрахунку субсидій, то підсумок “реформ” більш ніж передбачуваний: зменшення сум, що виділяються державою в якості субсидій на погашення комунальних платежів тим, кому нинішні захмарні тарифи давно не по кишені", - наголосив В.Медведчук.

Також політик підкреслив, що це вже не перший перегляд еврореформаторами соціальних норм споживання енергоресурсів.

"Ще з жовтня 2014 року уряд знизив соціальний норматив користування природним газом для індивідуального опалення з 11 до 7 кубометрів на 1 кв.м опалювального приміщення в місяць в опалювальний сезон. З 2016-му ця ж норма була знижена знову — з 7 до 5,5 кубометрів на 1 кв.м опалювальної площі. З 1 травня 2017 року соціальна норма природного газу, що використовується для індивідуального опалення, урізана до 5 кубометрів на 1 кв.м опалювальної площі в місяць, а електричної енергії для індивідуального опалення — з 65 до 51 кВт / год на 1 кв.м опалювальної площі в місяць. Ну а для тих, чиї будинки обладнані приладами обліку тепла, норма споживання теплової енергії знижена з 0,0548 до 0,0431 Гкал на 1 кв.м опалювальної площі в місяць в опалювальний період", - підкреслив він.

"Введення в дію відповідного розпорядження Кабміну передбачено меморандумом з МВФ. Більш того, аналіз зобов’язань України перед лихварем дозволяє припустити, що і цей перегляд соціальних норм не останній. Згідно з текстом меморандуму, до кінця липня поточного року Київ зобов’язаний переглянути і інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарств. Зокрема, запровадити коригування соціальних норм в непікові місяці протягом опалювального сезону і все ж ввести абонплату за розподіл газу. Таким чином, тільки на субсидії населенню в 2017 році влада має намір заощадити 47 млрд грн. І ця економія непідйомним вантажем ляже на плечі споживачів уже в майбутньому опалювальному сезоні", - зауважив політик.

"Більш того, постановою Кабміну визначено, що з 1 травня 2017 року субсидія не призначатиметься на наступний термін за наявності 2-місячної заборгованості по оплаті комунальних послуг. Ця норма остаточно позбавляє надії на допомогу держави багато неплатоспроможні сім’ї, які просто не в змозі платити за драконівськими тарифами і все ще сподіваються на субсидії. Уже сьогодні криза неплатежів в наявності: якщо в 2013 році рівень платежів становив 95%, то в 2017-му — 62,6%. У ситуації, коли багато українців неплатоспроможні, продовження політики “затягування поясів” поставить під удар всю сферу житлово-комунального господарства.

Але очевидно, що ні потреби громадян, ні інтереси країни для українського уряду не важливі. Вимоги кредиторів — єдине, з чим вважаються євроінтегратори в гонитві за черговим траншем для підсівшої на кредитну голку країни", - резюмував В.Медведчук.