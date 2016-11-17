В.Медведчук пообщался по телефону с новым президентом Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук во время телефонного разговора поздравил Игоря Додона с победой на выборах президента Республики Молдова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу движения.
"Цель, которую Вы перед собой ставите - объединить страну, позволит не только консолидировать общество, но и достичь экономического процветания. Молдова, как и Украина, уже имела возможность убедиться в этом", - заявил В.Медведчук.
Он также отметил, что уверенная победа И.Додона является свидетельством доверия к нему народа Молдовы и поддержки выбранного курса развития страны.
По словам В.Медведчука, идеи, благодаря которым И.Додон получил большинство голосов избирателей, близки общественному движению "Украинский выбор - право народа". В частности, движение отстаивает идеи народовластия и выступает за возобновление сотрудничества со странами СНГ и ЕАЭС, восстановление кооперационных связей с РФ.
В.Медведчук и И.Додон выразили надежду, что взаимное понимание проблем, а также совместный поиск путей их решения станут основой для конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества между Украиной и Молдовой.