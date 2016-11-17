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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Медведчук поспілкувався по телефону з новим президентом Молдови

В.Медведчук поспілкувався по телефону з новим президентом Молдови

Київ • УНН

 • 7901 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук під час телефонної розмови привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова, передає УНН з посиланням на прес-службу руху.

“Мета, яку Ви перед собою ставите — об’єднати країну, дозволить не тільки консолідувати суспільство, а й досягти економічного процвітання. Молдова, як і Україна, вже мала можливість переконатися в цьому”, — заявив В.Медведчук.

Він також зазначив, що впевнена перемога І.Додона є свідченням довіри до нього народу Молдови та підтримки обраного курсу розвитку країни.

За словами В.Медведчука, ідеї, завдяки яким І.Додон отримав більшість голосів виборців, близькі Громадському руху “Український вибір — Право народу”. Зокрема, рух відстоює ідеї народовладдя і виступає за відновлення співпраці з країнами СНД і ЄАЕС, відновлення коопераційних зв’язків з РФ.

В.Медведчук та І.Додон висловили надію, що взаємне розуміння проблем, а також спільний пошук шляхів їх вирішення стануть основою для конструктивного діалогу і плідної співпраці між Україною та Молдовою.

Українські Національні Новини

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