В.Медведчук поспілкувався по телефону з новим президентом Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук під час телефонної розмови привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова, передає УНН з посиланням на прес-службу руху.
“Мета, яку Ви перед собою ставите — об’єднати країну, дозволить не тільки консолідувати суспільство, а й досягти економічного процвітання. Молдова, як і Україна, вже мала можливість переконатися в цьому”, — заявив В.Медведчук.
Він також зазначив, що впевнена перемога І.Додона є свідченням довіри до нього народу Молдови та підтримки обраного курсу розвитку країни.
За словами В.Медведчука, ідеї, завдяки яким І.Додон отримав більшість голосів виборців, близькі Громадському руху “Український вибір — Право народу”. Зокрема, рух відстоює ідеї народовладдя і виступає за відновлення співпраці з країнами СНД і ЄАЕС, відновлення коопераційних зв’язків з РФ.
В.Медведчук та І.Додон висловили надію, що взаємне розуміння проблем, а також спільний пошук шляхів їх вирішення стануть основою для конструктивного діалогу і плідної співпраці між Україною та Молдовою.