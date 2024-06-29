В субботу в Мавритании состоятся президентские выборы. Действующий президент Мохамед ульд Газуани будет соревноваться с шестью конкурентами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу мавританцы отправляются на избирательные участки для участия в президентских выборах, где они будут выбирать между семью кандидатами, включая инкумбента Мохамеда ульд Газуани.

Сейчас 67-летний Газуани, бывший военнослужащий, акцентирует внимание на быстром привлечении инвестиций, что должно стимулировать экономический рост в стране с населением пять миллионов человек. Многие из мавританцев живут в бедности, несмотря на наличие значительных природных ресурсов, таких как уголь и полезные металлы.

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