У Мавританії пройдуть президентські вибори
Київ • УНН
У суботу в Мавританії відбудуться президентські вибори, на яких чинний президент Мохамед Ульд Газуані змагатиметься з шістьма конкурентами за п'ятирічний термін.
У суботу в Мавританії відбудуться президентські вибори. Чинний президент Мохамед ульд Газуані змагатиметься з шістьма конкурентами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У суботу мавританці відправляються на виборчі дільниці для участі в президентських виборах, де вони вибиратимуть між сімома кандидатами, включаючи інкумбента Мохамеда ульд Газуані.
Наразі 67-річний Газуані, колишній військовослужбовець, акцентує увагу на швидкому залученні інвестицій, що має стимулювати економічний зріст у країні з населенням п'ять мільйонів людей. Багато з мавританців живуть у бідності, не дивлячись на наявність значних природних ресурсів, таких як вугілля та корисні метали.
Партія реформ Естонії висуне нового кандидата на посаду прем'єр-міністра29.06.24, 04:20 • 28972 перегляди