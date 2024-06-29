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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Мавританії пройдуть президентські вибори

Київ • УНН

 • 93446 перегляди

У суботу в Мавританії відбудуться президентські вибори, на яких чинний президент Мохамед Ульд Газуані змагатиметься з шістьма конкурентами за п'ятирічний термін.

У Мавританії пройдуть президентські вибори

У суботу в Мавританії відбудуться президентські вибори. Чинний президент Мохамед ульд Газуані змагатиметься з шістьма конкурентами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу мавританці відправляються на виборчі дільниці для участі в президентських виборах, де вони вибиратимуть між сімома кандидатами, включаючи інкумбента Мохамеда ульд Газуані.

Наразі 67-річний Газуані, колишній військовослужбовець, акцентує увагу на швидкому залученні інвестицій, що має стимулювати економічний зріст у країні з населенням п'ять мільйонів людей. Багато з мавританців живуть у бідності, не дивлячись на наявність значних природних ресурсів, таких як вугілля та корисні метали.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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