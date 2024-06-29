Партія реформ Естонії висуне нового кандидата на посаду прем'єр-міністра
Київ • УНН
Партія реформ Естонії на цих вихідних висуне нового кандидата на посаду прем'єр-міністра.
Сьогодні Естонія обиратиме нового кандидата в прем'єр-міністри. Про це повідомляє Eesti Rahvusringhääling, передає УНН.
Деталі
У відповідь на важливі політичні зміни в Естонії Партія реформ ухвалила рішення висунути нового кандидата на пост прем'єр-міністра.
Згідно з повідомленням, засідання правління партії відбудеться цими вихідними для обрання нового лідера на цю посаду.
Ця ініціатива виникла на фоні оголошення головою партії Каї Каллас про намір прийняти посаду Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки. Відповідно до статуту Партії реформ, правління має повноваження висунути нового кандидата на пост прем’єр-міністра, щоб запобігти урядовій кризі і забезпечити стабільність у політичному житті країни.
Наразі найбільші шанси на лідерство в партії і становлення на пості прем'єр-міністра надають експерти міністру клімату Крістен Міхалу, який вже був включений до списку потенційних кандидатів. Відомо, що інші кандидати, зокрема міністр оборони Юрі Певкур, відмовилися брати участь у змаганні за керівництво партією в даній ситуації.
Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної допомоги у 2023 році27.06.24, 16:59 • 16700 переглядiв