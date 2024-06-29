Киев • УНН
Партия реформ Эстонии на этих выходных выдвинет нового кандидата на должность премьер-министра.
Сегодня Эстония будет выбирать нового кандидата в премьер-министры. Об этом сообщает Eesti Rahvusringhääling, передает УНН.
Детали
В ответ на важные политические изменения в Эстонии Партия реформ приняла решение выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра.
Согласно сообщению, заседание правления партии состоится в эти выходные для избрания нового лидера на эту должность.
Эта инициатива возникла на фоне объявления председателем партии Каи Каллас о намерении принять должность Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности. Согласно уставу Партии реформ, правление имеет полномочия выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра, чтобы предотвратить правительственный кризис и обеспечить стабильность в политической жизни страны.
Сейчас наибольшие шансы на лидерство в партии и становление на посту премьер-министра предоставляют эксперты министру климата Кристен Михалу, который уже был включен в список потенциальных кандидатов. Известно, что другие кандидаты, в частности министр обороны Юри Певкур, отказались участвовать в соревновании за руководство партией в данной ситуации.
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