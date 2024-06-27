Подписанное между Украиной и Эстонией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает выделение Таллинном оборонной помощи на более 100 млн евро в этом году и разностороннюю поддержку Украины в течение 10 лет. Об этом сообщает УНН с ссылкой на ОП.

Детали

Соглашение предусматривает, что Эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины.

В документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи Украине, в частности относительно типов вооружения, которые предоставляет Эстония, а именно: артиллерия (гаубицы 122-мм и 155-мм калибра), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатометы, беспилотные системы и средства РЭБ.

Украина и Эстония начнут регулярный стратегический диалог для обсуждения вопросов безопасности и обороны обеих стран. В соглашении также закреплены вопросы сотрудничества по поставкам вооружений и военной техники, тренировок, деятельности IT-коалиции и других коалиций возможностей, а также углубленного сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Отдельные блоки соглашения, как сообщается, касаются усиления санкций против РФ, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, помощи в восстановлении и восстановлении, противодействия гибридным угрозам, сотрудничества в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе четко подтверждена поддержка со стороны Эстонии будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Дополнение

Ознакомиться с текстом соглашения по безопасности между Украиной и Эстонией можно по ссылке.