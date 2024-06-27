Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної допомоги у 2023 році
Київ • УНН
Україна та Естонія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає понад 100 мільйонів євро оборонної допомоги від Естонії Україні цього року та всебічну підтримку протягом 10 років.
Підписана між Україною та Естонією угода про співробітництво у сфері безпеки передбачає виділення Таллінном оборонної допомоги на понад 100 млн євро цього року та різнобічну підтримку України впродовж 10 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Угода передбачає, що Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку України.
У документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.
Україна та Естонія започаткують регулярний стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн. В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.
Окремі блоки угоди, як повідомляється, стосуються посилення санкцій проти рф, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.
Крім того, у документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Доповнення
Ознайомитися із текстом безпекової угоди між Україною та Естонією можна за посиланням.