В марте Украина экспортировала морем 11,8 млн тонн продукции - Свириденко

Экспорт Украины через Черное море в марте достиг 11,8 миллиона тонн продукции на общую сумму в 3,2 миллиона долларов. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Положительные сдвиги в украинском морском экспорте. В марте мы экспортировали 11,8 млн тонн на 3,2 млн долларов. Важно держать темп. - написала Свириденко в соцсети Х.

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Украина превзошла ожидания благодаря мощному экспорту зерна более двух лет после начала полномасштабного вторжения россии в страну.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что с момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.

В Укрзализныце фиксируют рост перевозок зерновых морским путем, по сравнению с сушей

Напомним

Ранее УНН писал, что в течение маркетингового года Украина экспортировала совокупно почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Большой Одессы.