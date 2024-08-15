В Мариупольском районе поражен полигон российских оккупантов - горсовет
Киев • УНН
В Мариупольском районе поражен полигон российских оккупантов. По сообщению партизан, в больницу Мариуполя доставлены 15 раненых оккупантов после удара БПЛА.
В Мариупольском районе поражен полигон российских оккупантов, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг, пишет УНН.
Детали
"Как сообщает Сопротивление Приазовья, по полигону россиян в Бабах-Тарама Мариупольского района был нанесен удар БПЛА", - проинформировали в горсовете в Telegram.
Партизаны со слов местных жителей, как указано, сообщают, что в одну из больниц Мариуполя доставили 15 раненых оккупантов.
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