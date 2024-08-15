В Мариупольском районе поражен полигон российских оккупантов - горсовет

В Мариупольском районе поражен полигон российских оккупантов, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг, пишет УНН.

Детали

"Как сообщает Сопротивление Приазовья, по полигону россиян в Бабах-Тарама Мариупольского района был нанесен удар БПЛА", - проинформировали в горсовете в Telegram.

Партизаны со слов местных жителей, как указано, сообщают, что в одну из больниц Мариуполя доставили 15 раненых оккупантов.

Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги