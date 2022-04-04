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В Мариуполе от ракеты оккупантов погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс

Киев • УНН

 • 107929 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Режиссер документального кино, сценарист, продюсер Виталий Манский на своей странице в Facebook сообщил о гибели литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Об этом информирует УНН.

В Мариуполе от ракеты оккупантов погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс

Цитата

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой лайновій войне зла против всего мира", - говорится в заметке.

Детали

По данным СМИ, в машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичуса срочно доставили в больницу, но спасти писателя не удалось.

2016 Года Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис " - о войне на Донбассе.

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