В Мариуполе от ракеты оккупантов погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Режиссер документального кино, сценарист, продюсер Виталий Манский на своей странице в Facebook сообщил о гибели литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Об этом информирует УНН.
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"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой лайновій войне зла против всего мира", - говорится в заметке.
Детали
По данным СМИ, в машину, в которой ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичуса срочно доставили в больницу, но спасти писателя не удалось.
2016 Года Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис " - о войне на Донбассе.
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