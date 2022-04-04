В Маріуполі від ракети окупантів загинув литовський документаліст Мантас Кведаравічюс
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Режисер документального кіно, сценарист, продюсер Віталій Манський на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі. Про це інформує УНН.
Цитата
"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", - йдеться у дописі.
Деталі
За даними ЗМІ, у машину, в якій їхав режисер, потрапила ракета. Кведаравічуса терміново доправили до лікарні, але врятувати митця не вдалося.
2016 року Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс» – про війну на Донбасі.
Нагадаємо
Загибель Макса Левіна: окупанти вбили беззбройного фотожурналіста зі стрілецької зброї.