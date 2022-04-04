В Маріуполі від ракети окупантів загинув литовський документаліст Мантас Кведаравічюс

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"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", - йдеться у дописі.

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За даними ЗМІ, у машину, в якій їхав режисер, потрапила ракета. Кведаравічуса терміново доправили до лікарні, але врятувати митця не вдалося.

2016 року Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс» – про війну на Донбасі.

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