В Мариуполе арестовали партию продукции с захваченного Россией меткомбината

"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал генпрокурор.

По его словам, причастные к перевозкам лица будут привлечены к ответственности по статье УК за финансирование терроризма.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал автомобиль Тамразова



Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.



С полным списком можно ознакомиться по ссылке.