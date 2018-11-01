В Мариуполе арестовали партию продукции с захваченного Россией меткомбината
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В порту Мариуполя арестовали более 3 тыс. тонн продукции захваченного Алчевского меткомбината, который находится на оккупированной территории Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - написал генпрокурор.
По его словам, причастные к перевозкам лица будут привлечены к ответственности по статье УК за финансирование терроризма.
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Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
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