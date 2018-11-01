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В Маріуполі арештували партію продукції з захопленого Росією меткомбінату

Київ • УНН

 • 15052 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В порту Маріуполя арештували понад 3 тис. тонн продукції захопленого Алчевського меткомбінату, який знаходиться на окупованій території України. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook, передає УНН.

"Наша відповідь "санкціям". В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тонн продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію", - написав генпрокурор.

За його словами, причетні до перевезень особи будуть притягнуті до відповідальності за статтею ККУ за фінансування тероризму.

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Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції відносно 322 українських громадян  і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

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