Суд арештував автівку Тамразова

"Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_2, а саме: автомобіль Subaru Impreza … 2007 року випуску, синього кольору…", - зазначається в ухвалі суду.



Відповідно до цього рішення, Тамразову або іншим особам заборонено відчужувати та розпоряджатися будь-яким цих автомобілем.



Зазначимо, що з клопотанням про арешт автомобіля Тамразова до суду звернувся прокурор ГПУ у межах кримінального провадження щодо створення злочинної організації, створеній Януковичем.



Нагадаємо, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.



10 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за підозрою в намаганні надати прокуророві хабар у сумі 200 тис. доларів.



Згодом Тамразова знову затримали і повідомили про підозру у причетності до злочинної організації, створеної екс-президентом Януковичем, діяльність якої призвела до збитків на суму 2,2 млрд грн. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.



Як повідомляв УНН, ГПУ отримала доступ до телефонних дзвінків Тамразова.