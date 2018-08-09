ГПУ і СБУ затримали колишнього першого заступника голови “Укргазвидобування”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
“Після заяви про пропонування хабара і отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ „Укргазвидобування“ Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов’язаному з діяльністю злочинної організації Януковича В.Ф”, — написав Генпрокурор.
Луценко додав, що це була спецоперація Генеральної інспекції ГПУ та Служби безпеки України.
Як повідомляв УНН, у Києві на вимаганні хабара затримали керівника департаменту Державної фіскальної служби України. Він вимагав від представника комерційної структури 20 тисяч доларів США.