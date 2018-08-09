ГПУ и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобычи"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"После заявления о предложении взятки и получения доказательств был задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.", - написал Генпрокурор.
Луценко добавил, что это была спецоперация Генеральной инспекции ГПУ и Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве на вымогательстве взятки задержали руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Он требовал от представителя коммерческой структуры 20 тысяч долларов США.