ГПУ и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобычи"

"После заявления о предложении взятки и получения доказательств был задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.", - написал Генпрокурор.

Луценко добавил, что это была спецоперация Генеральной инспекции ГПУ и Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНН, в Киеве на вымогательстве взятки задержали руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Он требовал от представителя коммерческой структуры 20 тысяч долларов США.