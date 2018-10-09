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ГПУ отримала доступ до телефонних дзвінків Тамразова

ГПУ отримала доступ до телефонних дзвінків Тамразова

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України до телефонних дзвінків колишнього першого заступника голови “Укргазвидобування” Олексія Тамразова у межах кримінального провадження щодо створення екс-президентом Януковичем злочинної організації. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з ухвалою, суд надав доступ слідчим та прокурорам ГПУ до інформації про дзвінки Тамразова, який користується послугами оператора мобільного зв’язку “Лайфсел”, з 1 березня 2010 року по теперішній час.

Зокрема, як пояснював у клопотанні прокурор ГПУ, слідству потрібен аналіз телефонних з’єднань Тамразова для того, щоб перевірити причетність до злочинної організації Януковича інших осіб, встановити можливі контакти зі свідками та особами, яких перевіряють на причетність до інкримінованих Тамразову злочинів та іншу інформацію.

Нагадаємо, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.

10 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за підозрою в намаганні надати прокуророві хабар у сумі 200 тис. доларів. 

Згодом Тамразова знову затримали і повідомили про підозру у причетності до злочинної організації, створеної екс-президентом Януковичем, діяльність якої призвела до збитків на суму 2,2 млрд грн. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

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