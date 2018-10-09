ГПУ получила доступ к телефонным звонкам Тамразова

Согласно постановлению, суд предоставил доступ следователям и прокурорам ГПУ к информации о звонках Тамразова, который пользуется услугами оператора мобильной связи "Лайфсел", с 1 марта 2010 года по настоящее время.

В частности, как объяснял в ходатайстве прокурор ГПУ, следствию нужен анализ телефонных соединений Тамразова для того, чтобы проверить причастность к преступной организации Януковича других лиц, установить возможные контакты со свидетелями и лицами, которых проверяют на причастность к инкриминируемым Тамразову преступлений и другую информацию.

Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобычи" Алексею Тамразову по подозрению в попытке предоставить прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов.

Впоследствии Тамразова снова задержали и сообщили о подозрении в причастности к преступной организации, созданной экс-президентом Януковичем, деятельность которой привела к убыткам на сумму 2,2 млрд грн. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины.