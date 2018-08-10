Екс-заступника голови "Укргазвидобування" арештували з можливістю внесення 3 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови “Укргазвидобування” Олексію Тамразову за підозрою в намаганні надати прокуророві хабар у сумі 200 тис. доларів. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
“Два місяці тримання під вартою з альтернативою 3 млн грн застави (обрав суд для О.Тамразова — ред.)”, — сказала прес-секретар.
Нагадаємо, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.