Суд арестовал экс-замглавы "Укргаздобычи" с возможностью внесения 3 млн грн залога

"Два месяца содержания под стражей с альтернативой 3 млн грн залога (избрал суд для А.Тамразова - ред.)", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.