Суд арестовал экс-замглавы "Укргаздобычи" с возможностью внесения 3 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобыча" Алексею Тамразову по подозрению в попытке дать прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Два месяца содержания под стражей с альтернативой 3 млн грн залога (избрал суд для А.Тамразова - ред.)", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.