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Суд арестовал автомобиль Тамразова

Суд арестовал автомобиль Тамразова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на автомобиль бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобыча" и владельца ООО "Всеукраинская медиа группа" Алексея Тамразова в рамках уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Наложить арест на имущество, находящееся в собственности подозреваемого ЛИЦО_2, а именно: автомобиль Subaru Impreza ... 2007 года выпуска, синего цвета ...", - отмечается в постановлении суда.

Согласно этому решению, Тамразову или другим лицам запрещено отчуждать и распоряжаться любым этих автомобилем.

Отметим, что с ходатайством об аресте автомобиля Тамразова в суд обратился прокурор ГПУ в рамках уголовного производства по созданию преступной организации, созданной Януковичем.

Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобыча" Алексей Тамразов по подозрению в попытке предоставить прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов.

Впоследствии Тамразова снова задержали и сообщили о подозрении в причастности к преступной организации, созданной экс-президентом Януковичем, деятельность которой привела к убыткам на сумму 2,2 млрд грн. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщал УНН, ГПУ получила доступ к телефонных звонков Тамразова.

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