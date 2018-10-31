Суд арестовал автомобиль Тамразова

"Наложить арест на имущество, находящееся в собственности подозреваемого ЛИЦО_2, а именно: автомобиль Subaru Impreza ... 2007 года выпуска, синего цвета ...", - отмечается в постановлении суда.



Согласно этому решению, Тамразову или другим лицам запрещено отчуждать и распоряжаться любым этих автомобилем.



Отметим, что с ходатайством об аресте автомобиля Тамразова в суд обратился прокурор ГПУ в рамках уголовного производства по созданию преступной организации, созданной Януковичем.



Напомним, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке оказать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.



10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя "Укргаздобыча" Алексей Тамразов по подозрению в попытке предоставить прокурору взятку в сумме 200 тыс. долларов.



Впоследствии Тамразова снова задержали и сообщили о подозрении в причастности к преступной организации, созданной экс-президентом Януковичем, деятельность которой привела к убыткам на сумму 2,2 млрд грн. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины.



Как сообщал УНН, ГПУ получила доступ к телефонных звонков Тамразова.