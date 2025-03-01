В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.
Во временно оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом внутри, сообщили в ГУР Минобороны в субботу, показав видео, пишет УНН.
28 февраля 2025 года около половины второго ночи во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. В воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которой пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации
Точные последствия взрыва, как указано, уточняются.
В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно28.02.25, 15:14 • 27966 просмотров