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В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

Киев • УНН

 • 27966 просмотра

В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.

В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

В ночь на 28 февраля в Мариуполе взорвали автомобиль, в котором находился представитель российской федеральной службы безопасности, он попал в реанимацию.  Об этом сообщил Мариупольское сопротивление в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены Мариупольского Сопротивления взорвали автомобиль с сотрудником фсб. Сейчас пострадавший находится в реанимации,

- говорится в сообщении.

Детали

После взрыва российские силовики активизировали поисковые мероприятия, усилили давление на местное население и начали комплексные проверки. Спецслужбы рф пытаются установить личности причастных к нападению и усиливают меры безопасности.

Мариупольское сопротивление пообещало вскоре раскрыть детали операции и призвало горожан к осторожности.

Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов17.02.25, 06:16 • 31215 просмотров

Лилия Подоляк

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