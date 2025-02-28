В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно
Киев • УНН
В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.
В ночь на 28 февраля в Мариуполе взорвали автомобиль, в котором находился представитель российской федеральной службы безопасности, он попал в реанимацию. Об этом сообщил Мариупольское сопротивление в своем Telegram-канале, передает УНН.
Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены Мариупольского Сопротивления взорвали автомобиль с сотрудником фсб. Сейчас пострадавший находится в реанимации,
Детали
После взрыва российские силовики активизировали поисковые мероприятия, усилили давление на местное население и начали комплексные проверки. Спецслужбы рф пытаются установить личности причастных к нападению и усиливают меры безопасности.
Мариупольское сопротивление пообещало вскоре раскрыть детали операции и призвало горожан к осторожности.
Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов17.02.25, 06:16 • 31215 просмотров