У Маріуполі підірвали автомобіль співробітника фсб: що відомо

В ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської федеральної служби безпеки, він потрапив у реанімацію. Про це повідомив Маріупольський спротив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль зі співробітником фсб. Наразі постраждалий перебуває у реанімації, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Після вибуху російські силовики активізували пошукові заходи, посилили тиск на місцеве населення та розпочали комплексні перевірки. Спецслужби рф намагаються встановити особи причетних до нападу та посилюють заходи безпеки.

Маріупольський спротив пообіцяв незабаром розкрити деталі операції та закликав містян до обережності.

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