У Маріуполі злетів у повітря автомобіль із окупантом: ГУР показало відео
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі близько 1:30 ночі стався вибух автомобіля Dacia SuperNova, яким користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник перебуває в реанімації.
У тимчасово окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантом всередині, повідомили у ГУР Міноборони у суботу, показавши відео, пише УНН.
28 лютого 2025 року близько пів на другу ночі у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації
Точні наслідки вибуху, як вказано, уточнюються.
У Маріуполі підірвали автомобіль співробітника фсб: що відомо28.02.25, 15:14 • 28021 перегляд