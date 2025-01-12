В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент

Во временно оккупированном Мариуполе, где тысячи людей остались без крыши над головой вместо строительства жилья для пострадавших от войны, начаты работы по установке 50-метрового памятника «освободителям Донбасса. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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Монумент в форме якоря, по словам оккупантов, должен стать символом города и быть видимым с любой точки. В то же время бюджет проекта держат в секрете, тогда как мариупольцы продолжают выживать без надлежащих условий для жизни.

Этот памятник является частью масштабной кампании по героизации пророссийских нарративов и украинофобских деятелей, которую оккупанты реализуют на всей захваченной территории. Известно, что создан реестр таких «памятников», целью которых является искоренение украинской идентичности и насаждение пропагандистских идей.

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