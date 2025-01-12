В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент
Киев • УНН
Оккупанты начали установку 50-метрового памятника «освободителям Донбасса» в форме якоря в Мариуполе. Проект является частью кампании по насаждению пророссийских нарративов вместо восстановления жилья для пострадавших.
Во временно оккупированном Мариуполе, где тысячи людей остались без крыши над головой вместо строительства жилья для пострадавших от войны, начаты работы по установке 50-метрового памятника «освободителям Донбасса. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Монумент в форме якоря, по словам оккупантов, должен стать символом города и быть видимым с любой точки. В то же время бюджет проекта держат в секрете, тогда как мариупольцы продолжают выживать без надлежащих условий для жизни.
Этот памятник является частью масштабной кампании по героизации пророссийских нарративов и украинофобских деятелей, которую оккупанты реализуют на всей захваченной территории. Известно, что создан реестр таких «памятников», целью которых является искоренение украинской идентичности и насаждение пропагандистских идей.
рф лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны - ЦНС10.01.25, 02:39 • 26508 просмотров