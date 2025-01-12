У Маріуполі замість житла для постраждалих встановлюють 50-метровий монумент

У тимчасово окупованому Маріуполі, де тисячі людей залишилися без даху над головою замість будівництва житла для постраждалих від війни, розпочато роботи зі встановлення 50-метрового пам’ятника "освободітєлям Донбасу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Монумент у формі якоря, за словами окупантів, має стати символом міста та бути видимим з будь-якої точки. Водночас бюджет проєкту тримають у секреті, тоді як маріупольці продовжують виживати без належних умов для життя.

Цей пам’ятник є частиною масштабної кампанії з героїзації проросійських наративів і українофобських діячів, яку окупанти реалізують на всій захопленій території. Відомо, що створено реєстр таких "пам’ятників", метою яких є викорінення української ідентичності та насадження пропагандистських ідей.

рф позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни - ЦНС