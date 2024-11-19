В Мариуполе "громко": оккупанты пытаются сбить БПЛА, город засыпает обломками
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе российские ПВО пытаются сбить беспилотники. Обломки засыпают город, основная активность наблюдается в районе Мангуша.
В оккупированном Мариуполе вражеские ПВО пытаются сбить БПЛА, обломки засыпают город, передает УНН со ссылкой на "Мариуполь.Сопротивление".
"Мариуполь. Пытаются сбить БПЛА. Обломками засыпают город. Основная работа ПВО со стороны Мангуша (Невский - Изумрудный). Тревожность на максималках", - говорится в сообщении.