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Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
18:50 • 34826 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

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«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
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«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

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"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
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"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

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В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
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Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе "громко": оккупанты пытаются сбить БПЛА, город засыпает обломками

В Мариуполе "громко": оккупанты пытаются сбить БПЛА, город засыпает обломками

Киев  •  УНН

 • 7004 просмотра

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В оккупированном Мариуполе российские ПВО пытаются сбить беспилотники. Обломки засыпают город, основная активность наблюдается в районе Мангуша.

В оккупированном Мариуполе вражеские ПВО пытаются сбить БПЛА, обломки засыпают город, передает УНН со ссылкой на "Мариуполь.Сопротивление".

"Мариуполь. Пытаются сбить БПЛА. Обломками засыпают город. Основная работа ПВО со стороны Мангуша (Невский - Изумрудный). Тревожность на максималках", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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