В.Малыхин побил юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Владислав Малыхин на международных соревнованиях в Польше побил национальный юниорский рекорд Украины по прыжкам с шестом. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
"Slusarski Memorial", такое название носит международный турнир по прыжкам с шестом, завершился для В.Малыхина не только рекордом, но и победой и выполнением квалификационного норматива для участия в чемпионате мире в Лондоне.
Предыдущее достижение он превзошел сразу на 15 сантиметров, преодолев в польском городе Жары высоту 5,70 м (27 мая).
Заметим, что предыдущий рекорд Украины U20-5,55 метров, повторяли несколько раз. Сначала Сергей Бубка дважды преодолевал эту высоту в 1982 году. В 1987-м это сделал Роман Барабашев. А в 2002-м 5,55 подчинились еще двум юниорам - Максиму Мазурику и Владиславу Ревенко.
Добавим также, результат 5,70 метров сейчас входит в восьмерку лучших в этом сезоне в мире.
Как сообщал УНН, украинцы ликовали на Кубке Европы по спортивной ходьбе.