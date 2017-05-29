В.Малихін побив юніорський рекорд України зі стрибків з жердиною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Владислав Малихін на міжнародних змаганнях у Польщі побив національний юніорський рекорд України зі стрибків з жердиною. Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
"Slusarski Memorial", таку назву носить міжнародний турнір зі стрибків з жердиною, завершився для В.Малихіна не лише рекордом, а ще й перемогою і виконанням кваліфікаційного нормативу для участі у чемпіонаті світі у Лондоні.
Попереднє досягнення він перевершив відразу на 15 сантиметрів, подолавши у польському місті Жари висоту 5,70 м (27 травня).
Зауважимо, що попередній рекорд України U20– 5,55 метрів, повторювали кілька разів. Спочатку Сергій Бубка двічі долав цю висоту у 1982 році. У 1987-му це зробив Роман Барабашов. А 2002-го 5,55 підкорилися ще двом юніорам – Максиму Мазурику й Владиславу Ревенку.
Додамо також, результат 5,70 метрів наразі входить до вісімки найкращих цього сезону у світі.
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