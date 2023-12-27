В МАГАТЭ заявили, что Иран нарастил производство обогащенного урана: Тегеран опровергает

Глава атомной энергетики Ирана Мохаммад Эслами в среду заявил, что нет "ничего нового" в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Тегеран отменил многомесячное замедление своей программы по обогащению урана, со ссылкой на иранские СМИ сообщает Reuters, пишет УНН.

Что сказали в МАГАТЭ

В отчете МАГАТЭ, с которым ознакомилось агентство Reuters во вторник, говорится о том, что Иран "увеличил производство высокообогащенного урана, свернув предыдущее сокращение производства с середины 2023 года".

Реакция Ирана

"Мы не сделали ничего нового и выполняем те же действия согласно правилам", - цитируют СМИ слова Эслами.

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