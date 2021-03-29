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В. Ляшко: с цифрой 24 тысю больных ежедневно обойдемся без общегосударственного карантина

В. Ляшко: с цифрой 24 тысю больных ежедневно обойдемся без общегосударственного карантина

Киев  •  УНН

 • 12328 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С цифрой 24 000 больных ежедневно обойдемся без общегосударственного карантина. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УНН.

Цитата

“С цифрами 24000 (больных коронавирус за сутки — ред.) и чуть больше, мы проходим без общегосударственного карантина, полностью локдауну — жестких карантинных ограничений. Система здравоохранения сейчас не такая как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить карантина жестких пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу ”, - заявил он.

В.Ляшко также отметил, что сейчас в Украине есть 72 000 койкомест для госпитализации, из них — 64000 обеспечены кислородом.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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