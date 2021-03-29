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В. Ляшко: з цифрою 24 тисячі хворих щодня обійдемося без загальнодержавного карантину

В. Ляшко: з цифрою 24 тисячі хворих щодня обійдемося без загальнодержавного карантину

Київ • УНН

 • 12334 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. З цифрою 24 тисячі хворих щодня, обійдемося без загальнодержавного карантину. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

Цитата

“З цифрами 24 тисячі (хворих на коронавірус за добу — Ред.) і трошки більше, ми проходимо без загальнодержавного карантину, повністю локдауну — жорстких карантинних обмежень. Система охорони здоров’я зараз не така як була в березні 2020 року. Ми говоримо, що ми не будемо запроваджувати карантинних обмежень жорстких поки система охорони здоров’я не буде наближатися до колапсу”, — заявив він.

В.Ляшко також наголосив, що наразі в Україні є 72 тисячі ліжкомісць для госпіталізації, з них — 64 тисячі забезпечені киснем.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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